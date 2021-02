Islandsbanki hf. Issuance of covered bonds Nachrichtenquelle: globenewswire | 11.02.2021, 17:01 | 31 | 0 | 0 11.02.2021, 17:01 | Íslandsbanki hf. has issued ISK 33,000m of the covered bond series ISLA CB 27 for its own use. Following the tap, the total nominal amount issued of ISLA CB 27 will be ISK 43,840m. The expected issuance date is 18 February 2021. For further information: Investor Relations - ir@islandsbanki.is .

