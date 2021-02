FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zuletzt um 0,11 Prozent auf 176,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,46 Prozent.

Nach der schweren Corona-Wirtschaftskrise erwartet die EU-Kommission im Frühling wieder Wachstum. Insgesamt soll die Wirtschaftsleistung in der Eurozone in diesem Jahr um 3,8 Prozent steigen. Allerdings war sie bisher noch von 4,2 Prozent ausgegangen. Mit solidem Wachstum in der zweiten Jahreshälfte werde die EU beginnen, die Krise zu überwinden, hieß es.