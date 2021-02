Berlin (ots) - Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verzeichnete einen

neuen Rekord. Am 1. Januar 2021 waren genau 73.073.990 Menschen in Deutschland

gesetzlich krankenversichert, rund 152.000 mehr (plus 0,21 Prozent) als noch ein

Jahr zuvor. Trotzdem:



Im Jahr 2020 war bei fast jeder zweiten Krankenkasse (42 von 103) die

Versichertenstatistik rot gefärbt. Einige verloren in den zwölf Monaten fast

sieben Prozent ihres Bestandes, bei anderen verschwanden über 90.000 Versicherte

aus den Statistiken. Auf der Gegenseite sammelte eine einzige Kasse per Saldo

mehr Versicherte ein als alle elf Ortskrankenkassen (AOKen) und alle sechs

Innungskrankenkassen (IKKen) in Deutschland zusammen. Am härtesten tobte auch

2020 der Wettbewerb der Körperschaften um Versicherte in Niedersachsen. Diese

und andere Details findet man im 52. Versicherten-Ranking des führenden Berliner

gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes "dfg - Dienst für

Gesellschaftspolitik", das jetzt erschien. Der "dfg" erstellt seit 2004

vierteljährlich Rankings der Versicherten und der Mitglieder aller Kassen. Die

Daten beruhen traditionell auf Meldungen der Körperschaften und ihrer Verbände,

sie werden validiert durch öffentliche Statistiken des

Bundesgesundheitsministeriums (BMG).







wählen. Der Wettbewerb der 103 noch existierenden Kassen ist hart und kennt

traditionell Gewinner und Verlierer, Freude und Leid sind ungerecht verteilt.

Die absolute Gewinnerin "nach Köpfen" war auch 2020 die Hamburger Ersatzkasse

Techniker Krankenkasse (TK). Sie gewann netto 204.876 Versicherte neu hinzu

(nach 244.421 in 2019) und verfügte zum Stichtag 1. Januar 2021 über mehr als

10,7 Mill. Versicherte. Damit legte die GKV-Branchenführerin 2020 ein besseres

Ergebnis hin als alle elf AOKen (Plus 122.254) und alle IKKen (Plus 82.586)

zusammen. Obwohl der TK mit den AOKen Niedersachsen, PLUS (Sachsen+Thüringen),

Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg gleich vier Vertreterinnen dieser Kassenart

in der TOP 10-dfg-Liste der "Gewinner nach Köpfen" folgten. Auf Rang 4 findet

man die Bremer Ersatzkasse handelskrankenkasse (hkk). Vier Betriebskrankenkassen

(BKKen), die Bremer BKK firmus, die Biberacher BKK VerbundPlus, die Wiesbadener

BKK Linde und die AUDI BKK vertreten diese Kassenart. Die Dortmunder IKK BIG

direkt gesund stärkte sich durch eine kassenartenübergreifende Fusion mit einer

BKK.



Die TOP 10-dfg-Liste der "Gewinner nach Prozent" führen die BKK firmus (Plus

37,7 Prozent) und die BIG Direkt gesund (Plus 25,12 Prozent) an. Auf Platz 3 Seite 2 ► Seite 1 von 2



Alle in Deutschland Lebenden können seit 1996 ihre gesetzliche Krankenkasse freiwählen. Der Wettbewerb der 103 noch existierenden Kassen ist hart und kennttraditionell Gewinner und Verlierer, Freude und Leid sind ungerecht verteilt.Die absolute Gewinnerin "nach Köpfen" war auch 2020 die Hamburger ErsatzkasseTechniker Krankenkasse (TK). Sie gewann netto 204.876 Versicherte neu hinzu(nach 244.421 in 2019) und verfügte zum Stichtag 1. Januar 2021 über mehr als10,7 Mill. Versicherte. Damit legte die GKV-Branchenführerin 2020 ein besseresErgebnis hin als alle elf AOKen (Plus 122.254) und alle IKKen (Plus 82.586)zusammen. Obwohl der TK mit den AOKen Niedersachsen, PLUS (Sachsen+Thüringen),Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg gleich vier Vertreterinnen dieser Kassenartin der TOP 10-dfg-Liste der "Gewinner nach Köpfen" folgten. Auf Rang 4 findetman die Bremer Ersatzkasse handelskrankenkasse (hkk). Vier Betriebskrankenkassen(BKKen), die Bremer BKK firmus, die Biberacher BKK VerbundPlus, die WiesbadenerBKK Linde und die AUDI BKK vertreten diese Kassenart. Die Dortmunder IKK BIGdirekt gesund stärkte sich durch eine kassenartenübergreifende Fusion mit einerBKK.Die TOP 10-dfg-Liste der "Gewinner nach Prozent" führen die BKK firmus (Plus37,7 Prozent) und die BIG Direkt gesund (Plus 25,12 Prozent) an. Auf Platz 3