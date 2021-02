---------------------------------------------------------------------------

Makara Mining veröffentlicht Projektupdate zu Schlüsselressource Rude Creek am Yukon



Makara Mining Corp. (ISIN: CA56086L1022 ; WKN: A2P369) gibt einen Zwischenbericht zu den Ergebnissen ihres 2.000 Bohrmeter umfassenden RC-Bohrprogramms auf der Goldliegenschaft Rude Creek am Yukon, Kanada.

Die wichtigsten Punkte:



- Ungefähr 45 % der Analyseergebnisse sind jetzt eingegangen, die restlichen 55 % werden in den nächsten 2 bis 4 Wochen erwartet.



- Zu den besten bisher erhaltenen Abschnitten zählen:

o 80,77 m mit 0,17 g/t Au und 3,3 g/t Ag (inkl. 13,72 m mit 0,59 g/t Au und 14,1 g/t Ag, inkl. 1,52 m mit 3,15 g/t Au und 76,4 g/t Ag) in ROYRC20-18 (beginnend an der Oberfläche).

o 4,57 m mit 0,74 g/t Au (inkl. 1,52 m mit 2,13 g/t Au) in ROYRC20-14 (ab 106,7 m).

o 21,34 m mit 0,13 g/t Au (inkl. 1,52 m mit 1,00 g/t Au) in ROYRC20-16 (ab 39,6 m).

o 21,34 m mit 0,10 g/t Au (inkl. 1,52 m mit 0,13 g/t Au und 12 g/t Ag) in ROYRC20-27 (ab70,1 m) o 13,72 m mit 0,16 g/t Au (inkl. 3,05 m mit 0,35 g/t Au) in ROYRC20-28 (ab 85,3 m).



- Die Goldvererzung wurde über eine Streichlänge von mehr als 200 m im nordwestlichen Teil der Bodenanomalie Northeast durchteuft, die offenbleibt und 1.000 m x 1.600 m misst.



- Insgesamt haben die bisherigen Bohrergebnisse das Vorkommen eines neuen Goldsystems mit Kontrollen der Vererzung identifiziert, die überwiegend in einer Nord-Süd-Orientierung vorkommen.



- Weitere Bohrungen zur Auffindung des Zentrums des Systems (und dessen volle Ausdehnung) sind gerechtfertigt.



- Makara wird in den kommenden Wochen ein umfassenderes Update bereitstellen, sobald alle Analyseergebnisse eingegangen, zusammengestellt und interpretiert sind.



Dies ist die erste systematische Bohrkampagne, die jemals in Rude Creek durchgeführt wurde.



"Wir sind ermutigt, dass diese ersten Bohrungen einen Konzeptnachweis erbracht haben und tatsächlich ein Goldsystem auf der Liegenschaft vorkommt", erklärte Grant Hendrickson, CEO. "Wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit eine detaillierte Analyse der im Jahr 2020 durchgeführten Arbeiten sowie Pläne für die Feldsaison 2021 vorzulegen."