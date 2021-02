Jubel und Frust - Wie Deutschland auf den längeren Lockdown reagiert

BERLIN (dpa-AFX) - Jubel bei den Friseuren, verhaltene Zustimmung bei den Virologen, Ärger beim Handel - die Reaktionen auf die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März und die anderen neuen Corona-Beschlüsse könnten kaum kontroverser sein. Was steckt dahinter und wie dürfte es nun in den Wirtschaftsbranchen und bei den Infektionszahlen konkret weitergehen?

Eine Welle von Friseurbesuchen baut sich auf. "Eigentlich will jeder Kunde schon in der ersten Woche drankommen", berichtet der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Harald Esser mit Blick auf das Öffnungsdatum 1. März. Für viele wird es eine Frage von Wohlfühlen und Ästhetik sein. Begründet wird die Friseuröffnung damit, dass gebrechliche Menschen zur Hygiene darauf angewiesen seien. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte dazu im rbb: "Es mag für viele nicht das wichtigste und dringlichste Thema sein. Aber wer sich nicht mehr komplett alleine versorgen kann, nicht mehr ganz so beweglich ist, braucht einfach auch für seine Hygiene diese Unterstützung." Auch sollte ein im Lockdown beim Frisieren gewachsener "Schwarzmarkt", so Innenminister Horst Seehofer (CSU), gestutzt werden.

Warum die Friseure - und nicht etwa auch Schuhmacher oder Juweliere?

Das regt zum Beispiel der Erlanger Infektionsimmunologen Christian Bogdan an. Wie viele andere Wissenschaftler findet er die Einschränkungen nötig. Er sagt aber, ohne Risiko könnten dann etwa auch kleine Einzelhandelsgeschäfte ohne Massenandrang öffnen. Müller hingegen betont: "Jeder für sich kann natürlich gut begründen, dass er natürlich Hygienekonzepte hat (...), aber wir haben im Herbst gesehen, dass es am Ende die Fülle von Kontakten, von Verkehren, von Begegnungsmöglichkeiten ist, die dann doch wieder zu hohen Inzidenzen führen."

Wie soll es in den Schulen weitergehen?



Schritt für Schritt - und Land für Land. Vorbereiten können sich die Kita-Kinder und Grundschüler in vielen Ländern auf ein Ende der Zeit zuhause ab Montag in einer Woche. Die Begründung: Schule zu Hause ist für kleine Kinder und deren Eltern oft besonders schwer. Freunde, Spielen und Gemeinschaft sind besonders wichtig. Manche Experten schätzen, dass kleinere Kinder sich selbst weniger mit Corona anstecken und auch weniger ansteckend sind. Meist startet die Schule wieder im Wechselbetrieb - Klassen werden geteilt und besuchen abwechselnd die Schule. Die Schul- und Kita-Organisation lag schon die ganze Zeit in der Länderregie, wie im Föderalismus vorgesehen. Je schärfer die Krise, desto stärker war aber die Bereitschaft einheitlich vorzugehen.