 PPG ernennt Pascal Tisseyre zum Vice President, Architectural Coatings, Europe, Middle East and Africa South

PPG (NYSE:PPG) meldete heute die Ernennung von Pascal Tisseyre zum Vice President, Architectural Coatings (AC), Europe, Middle East and Africa (EMEA) South, die zum 1. März in Kraft tritt. Pascal Tisseyre wird an Tim Knavish, PPG Executive Vice President berichten und sich bei der Leitung weiterhin auf die Wachstumsstrategie des Unternehmens und das Produkt- und Serviceangebot für Kunden von PPG fokusieren.

Pascal Tisseyre kam zu PPG, nachdem das Unternehmen im Jahr 2008 SigmaKalon erworben hatte. Im Rahmen seiner jüngsten Rolle als General Manager, AC EMEA South, kann Pascal Tisseyre durch die Innovation der Markteinführungsstrategie in der Region hervorragende Ergebnisse vorweisen, indem er neue digitale Technologien implementierte, die Mitarbeiterentwicklung stärkte und den Fokus von PPG auf Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion weiter stärkte. Zuvor war er als Finance Director, AC EMEA tätig. Bevor er zu PPG kam, war Tisseyre unter anderem bei Sigma Coatings und SigmaKalon in zunehmend verantwortungsvollen Positionen im Bereich Finanzen und Controlling tätig.

Tisseyre erwarb den Titel Master in Finance an der University of Dauphine in Paris.

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, denen unsere Kunden seit mehr als 135 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um die richtige Lösung zu finden. Unser Hauptsitz ist in Pittsburgh und wir sind in mehr als 70 Ländern aktiv und innovativ. Im Jahr 2020 erzielten wir einen Nettoumsatz von 13,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Bau, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie im Aftermarket. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ppg.com.

