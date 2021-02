Kunststofferzeuger sind Treiber der Transformation (FOTO)

"Wir Kunststofferzeuger sind schon heute ein wichtiger Teil desTransformationsprozesses, der durch den CEAP angestoßen wurde. Die Abkehr vomlinearen Verbrauch von Ressourcen ist längst als Ziel bei Politik, Industrie undGesellschaft angekommen. Unsere Branche treibt das Umdenken hin zu einerKreislaufwirtschaft, in der wir Ressourcen so lange wie möglich weiter nutzen,auf vielfältige Weise voran. So hat eines unserer Mitgliedsunternehmen vorKurzem gemeinsam mit einem norwegischen Partner eine der modernstenRecyclinganlagen Europas in Rheinland-Pfalz eröffnet. In Nordrhein-Westfalenwiederum hat der Einsatz von CO2 als Rohstoff für die Kunststoffherstellunglängst das Versuchsstadium verlassen; in Europa sind weitere Anlagen derkunststofferzeugenden Industrie etwa für den Verpackungsbereich in Betrieb. Auchin Elektro- und Elektronikprodukten oder der Autoindustrie istKreislaufwirtschaft mit Kunststoff im Kommen: Wasserflaschen, die in Blends fürLaptops, Drucker oder Ladestationen umgewandelt werden, Gehäuseteile vonHandbohrern komplett aus Kunststoff-Rezyklat, Closed-Loop-Technologien fürStoßfänger und Instrumententafeln im Automobil - all das gelingt nur mit demKnow-how der kunststofferzeugenden Industrie. Dies sind nur einige tolleBeispiele unserer Mitgliedsunternehmen aus jüngerer Zeit, die unsereAnstrengungen in Richtung einer Circular Economy und einer nachhaltigenProduktionsweise untermauern!"Mehr Details zu einigen der hier erwähnten Projekte sowie weitere Beispielebietet das Themenspecial Kreislaufwirtschaft (https://www.plasticseurope.org/de/focus-areas/circular-economy/special-kreislaufwirtschaft) auf der Webseite vonPlasticsEurope Deutschland.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307mailto:sven.weihe@plasticseurope.orghttp://www.plasticseurope.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57333/4836463OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V.