Bis zum Mittag konnte die Kapitalerhöhung von FCR Immobilien gezeichnet werden, jetzt steht das Ergebnis fest. Ausgegeben werden 616.593 neue Aktien zu je 10,80 Euro. Damit kommen brutto 6,66 Millionen Euro in die Kasse der Münchener. Angeboten hatte man bis zu 1,306 Millionen Aktien, um bis zu 14,1 Millionen Euro aufs Konto zu bekommen. Mit dem frischen Geld will FCR Immobilien das Portfolio vergrößern.Die Gesellschaft will ...