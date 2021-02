Clarity Gold meldet Aufstockung der nicht vermittelten Flow-Through-Privatplatzierung

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver (British Columbia), 11. Februar 2021. Clarity Gold Corp. („Clarity“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund des starken Interesses an der Privatplatzierung das Volumen der am 10. Februar 2021 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Platzierung“) erhöht hat. Die Platzierung beinhaltet nun bis zu 2.054.054 Stammaktien aus dem Kapital des Unternehmens (jede eine „Aktie“). Die Aktien sollen auf „Flow-Through“-Basis gemäß dem Income Tax Act (Kanada) und dem Taxation Act (Quebec) zum Preis von je 1,85 CAD pro Aktie begeben werden, um einen Bruttoerlös von insgesamt 3.800.000 CAD zu erzielen.

James Rogers, CEO von Clarity, meint: „Wir sind sehr zufrieden mit den Finanzierungszusagen, die wir bislang für diese Finanzierungstranche erhalten haben. Der Erlös aus dieser Platzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, das Projekt Destiny weiterzuentwickeln.“

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Platzierung für Explorationsausgaben in Verbindung mit dem Projekt Destiny des Unternehmens zu verwenden.

Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum der Platzierung abläuft. Das Unternehmen muss in Verbindung mit der Platzierung im Einklang mit den geltenden Gesetzen möglicherweise Vermittlungsprovisionen zahlen. Eine Teilnahme von Insidern an der Platzierung stellt eine „Related Party Transaction“ (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar, sollte jedoch von den Anforderungen gemäß MI 61-101 betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit sein.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots verkauft werden, wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert, weshalb solche Wertpapiere in den USA möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden dürfen, sofern keine Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.