SurveyMonkey kündigt die Verfügbarkeit der Integration von GetFeedback in die Salesforce Commerce Cloud an

GetFeedback-Kunden können jetzt Feedbackdaten mit Salesforce-Daten verbinden, um Erkenntnisse zu sammeln und zu nutzen, und damit das Online-Kundenerlebnis verbessern und bessere Geschäftsergebnisse erzielen

SAN MATEO, Kalifornien, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SurveyMonkey (Nasdaq: SVMK), ein führender Anbieter von agilen Softwarelösungen für Customer Experience, Marktforschung und Umfragefeedback, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit einer neuen Integration bekannt, die GetFeedback , die agile CX-Plattform von SurveyMonkey für mehrere Kanäle, mit der Salesforce Commerce Cloud verbindet ( hier verfügbar). Die Commerce Cloud ermöglicht es Marken, personalisierte Erlebnisse für Kunden bereitzustellen, und zwar im Internet, auf Mobilgeräten, in sozialen Medien und im Ladengeschäft. GetFeedback ist eine leistungsstarke, agile und benutzerfreundliche CX-Lösung, die von Unternehmen wie Crocs, Deckers, Hibbett, Puma und YETI genutzt wird, um auf einfache Weise auf allen Kanälen Feedback zu erfassen, es im Hinblick auf Trends zu analysieren und schnell darauf zu reagieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Diese speziell entwickelte Integration für die Commerce Cloud (die in Zusammenarbeit mit Astound Commerce , einem führenden Implementierungspartner für Salesforce, entwickelt wurde) vertieft die Integration der Plattform mit den Lösungen von Salesforce und stärkt nochmals die Verbindung zwischen Feedback und Maßnahmen für die Kunden beider Unternehmen.



Die GetFeedback-Integration ermöglicht es Kunden, die Gründe für Kaufabbrüche und andere Verhaltensweisen zu identifizieren, Kundendaten anhand von Umfragen nach dem Kauf anzureichern, Zielgruppenforschung unter Website-Besuchern durchzuführen, Fehler schnell zu beheben und effektivere Marketingkampagnen aufzulegen. Durch eine ganzheitliche Sicht auf die Kunden können Unternehmen schneller aus dem Online-Einkaufserlebnis ihrer Kunden lernen – und das Erlebnis verbessern – und das in einer Zeit, in der Online-Shopping wichtiger denn je wird. Jüngste Untersuchungen von SurveyMonkey haben ergeben, dass laut 81 % der befragten CX-Fachleute Online-Interaktionen seit Corona häufiger geworden sind. Der 2020 Holiday Shopping Report von Salesforce hat außerdem gezeigt, dass die digitalen Verkäufe über die Commerce Cloud in dieser Weihnachtssaison im Vergleich zum Vorjahr um erstaunliche 76 % gestiegen sind. Da durch Corona die Verbraucher stärker zu Online-Einkäufen tendieren, müssen Unternehmen ihre digitale Transformation im Hinblick auf E-Commerce beschleunigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.