Omega Flex, Inc. Announces Fourth Quarter 2020 Earnings

EXTON, Pa., Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMEGA FLEX, INC. (OFLX) For the Period Ended December 31, Twelve Months Three Months 2020 2019 2020 2019 Net Sales $105,796,000 $111,360,000 $31,625,000 $29,733,000 Net Income attributable to Omega Flex, Inc. $19,910,000 $17,286,000 $7,178,000 $5,553,000 Earnings Per Share –



