Andersen Global expandiert mit Steuer- und Rechtskanzlei nach Pakistan

Andersen Global steigt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Septentrio Global Consulting (SgC) in Pakistan ein und erweitert damit die globale Plattform des Unternehmens in Südasien.

SgC (ehemals Samdani & Qureshi) wurde 1985 von Geschäftsführer Farrukh Karim Qureshi gegründet und begann als Full-Service-Anwaltskanzlei. Vor kurzem hat die Kanzlei ihre Kompetenzen durch die Integration einer Steuerpraxis unter der Leitung von Rashid Ibrahim und die Einrichtung eines internationalen Zentrums für adäquate Streitbeilegung und Prävention (International Centre for Appropriate Dispute Resolution) unter der Leitung von Dr. Nudrat E. Piracha erweitert. Die in Islamabad ansässige Kanzlei bietet eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Steuer-, Rechts-, Management- und Finanzberatung, Personalmanagement, Risikomanagement und adäquate Lösungen zur Streitbeilegung und -prävention an und arbeitet mit Kunden aus dem öffentlichen, privaten und sozialen Sektor auf nationaler und internationaler Ebene zusammen.