SoftServe erlangt „VMware Master Services Competencies“ für VMware Cloud on AWS

SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es erfolgreich die „VMware Master Services Competency“ für VMware Cloud on AWS erreicht hat. Diese Qualifikation belegt, dass SoftServe Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation durch den Einsatz ihrer nachgewiesenen Fähigkeiten zur Bereitstellung von Services rund um moderne VMware-Technologien voranzutreiben.

„Als VMware Principal Partner verfügt SoftServe über fortgeschrittene technische Kompetenz, Bereitstellungsexpertise und nachweisliche Kundenerfolge bei der Implementierung von Hybrid-Cloud-Lösungen mit VMware Cloud on AWS“, so Todd Lenox, Vice President für Global Alliances and Partnerships bei SoftServe. „Unsere Fähigkeit, Kunden einen reibungslosen und nahtlosen Übergang in die Cloud zu ermöglichen, gibt ihnen die Möglichkeit, Anwendungen in einer „VMware Cloud Infrastructure“-Umgebung mit Zugriff auf eine breite Palette von AWS-Services auszuführen.“