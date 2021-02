Kraken sichert Start eines Wagniskapitalfonds

Kraken Digital Asset Exchange, einer der weltweit größten Umschlagplätze für Kryptowährungen, gab heute seine Absicherung des neu gestarteten Kraken Ventures bekannt. Der unabhängige Investment-Fond wendet sich an neu eröffnete Unternehmen und Protokolle im Ökosystem von Kryptowährungen und Finanztechnologien. Der Fond wird in Technologien investieren, die den nächsten Innovationsschub in der Krypto- und Finanztechnologie stützen, und Unternehmern die nötigen Finanzmittel und Branchenerfahrung an die Hand geben, um ihr Geschäft aufzubauen und auszuweiten.

Unter der Führung eines Teams mit umfassender Erfahrung in der Dienstleistungsbranche für Kryptowährungen und das Finanzwesen sowie mit der Nutzung seiner strategischen Partnerschaft mit Kraken erhalten Portfoliogesellschaften Zugang zur idealen Umgebung für ihre Teams, die damit im Ökosystem von Kraken und der breiter angelegten Finanztechnologie zusammenarbeiten können. Die finanztechnologischen und Krypto-Ökosysteme werden auch in Zukunft enger zusammengezogen, und Kraken Ventures wird an der Schnittstelle dieser beiden dynamischen Branchen investieren.

Jesse Powell, Mitbegründer und CEO von Kraken, sagte: „Mit Eintritt in die nächste Wachstumsphase der Krypto-Branche wird Kraken Ventures Unternehmen auf ihrem Weg in ein offeneres, umfassenderes und transparenteres Finanzsystem unterstützen. Mit einem starken Team bietet Kraken Ventures die richtige Ressourcenkombination, um aus den besten Ideen das volle Potenzial zu schöpfen. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem Krypto sein wahres Potenzial zu zeigen beginnt, die Finanzdienstleistungsbranche transformiert und wahre weltweite, digitale Wirtschaftsbereiche schafft.“

Kraken Ventures wird von Brandon Gath geleitet, der seit 20 Jahren Erfahrungen in den Branchen Finanzdienstleistung und Krypto gesammelt hat. Zuletzt war er als Head of Corporate Development bei Kraken tätig. Bevor er zu Kraken wechselte, unterstützte er die Leitung von CME Ventures, wo er frühzeitig in zahlreiche Einhorn-Startups für Finanztechnologie, KI, tiefes Lernen, Quanten-Computing und Krypto investierte. Er leitete frühe Investitionen in Orbital Insight, Crosslend, Digital Currency Group, Nervana Systems, Crypto Facilities, Privitar und Fortscale. Gaths umfassende professionelle Erfahrung reicht von Venture Capital, Fusionen und Übernahmen bis hin zur investierenden Bank und Beratung. Er schloss sein Studium an der University of Chicago, USA, mit einem MBA in Entrepreneurial Finance ab.