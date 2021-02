Celltrion entwickelt einen maßgeschneiderten, neutralisierenden Antikörper-Cocktail mit CT-P59 zur Eindämmung mutierter SARS-CoV-2-Varianten

Bis zum 19. Januar 2021 wurden nach Medienangaben und offiziellen Quellen ca. 2.000 Fälle der Variante VOC 202012/01 (Variant of Concern) in 60 Ländern nachgewiesen. In der EU bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) wurden etwa 1.300 Fälle in 23 Ländern nachgewiesen. Außerhalb von EU bzw. EWR wurden ca. 700 Fälle in 37 Ländern entdeckt.1

Um hochwirksame neutralisierende Antikörper gegen die neu auftretenden Varianten herzustellen und die Vorlaufzeit für die Einführung einer Antikörper-Kombinationsbehandlung mit CT-P59 zu minimieren, hat Celltrion zuvor in Großbritannien und Südafrika insgesamt 38 hochwirksame neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 erfasst, wobei der Antikörperkandidat Nr. 32 neutralisierende Titer gegen die neu auftretenden Stämme produzierte. Unter Verwendung eines bereits aufgebauten Antikörper-Portfolios und ermutigt durch die bestätigte Wirksamkeit gegenüber verschiedenen Mutanten, hat Celltrion mit der Entwicklung eines neutralisierenden Antikörper-Cocktails mit CT- P59 gegen neu auftretende Varianten von SARS-CoV-2 begonnen.

Bisher konnte gezeigt werden, dass CT-P59 das Risiko einer COVID-19-bedingten Hospitalisierung und Sauerstoffzufuhr bis zum 28. Tag signifikant reduziert, die Progressionsrate zu einem schweren COVID-19-Krankheitsverlauf bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen um 54 % und bei Patienten mit mittelschweren Symptomen im Alter von 50 Jahren und älter um 68 % verringert und die Zeit bis zu einer klinischen Genesung im Vergleich zu Placebo um 3,4 bis 6,4 Tage t signifikant verkürzt. Für eine globale klinische Phase-III-Studie werden derzeit Teilnehmer rekrutiert. Es werden voraussichtlich 1.172 Patienten mit leichten bis mittelschweren COVID- 19-Symptomen an mehr als 10 Standorten weltweit in die Studie aufgenommen, um die Wirksamkeit und Sicherheit von CT-P59 zu untersuchen.