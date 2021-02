Frame.io , die weltweit führende cloud-basierte Plattform für Video-Review und -Genehmigung, stellte heute Frame.io Camera to Cloud (C2C) vor. Dabei handelt es sich um einen sicheren Arbeitsablauf von der Kamera zur Cloud, mit dem Bildmaterial sofort von Kameras am Set für Postproduktionsteams überall auf der Welt hochgeladen und gestreamt werden kann. Frame.io C2C repräsentiert den größten Fortschritt im Produktionsablauf von Film-, Fernseh-, Nachrichten- und Werbematerial seit der Einführung des digitalen Filmens.

Frame.io C2C represents the largest change in film, television, news and commercial production workflows since the advent of digital filmmaking. (Photo: Business Wire)

Kunden sind herzlich eingeladen, sich das Launch-Event on-Demand auf der Website von Frame.io anzusehen und sich noch heute für die Beta-Version anzumelden. Frame.io C2C wird ab dem kommenden Frühling für alle Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung stehen. Das Pressekit von Frame.io C2C zum Herunterladen finden Sie hier.

Frame.io C2C bietet zwei einzigartige Dienstleistungen. Zum einen ermöglicht C2C sofortiges Hochladen von Proxys, sobald der Dreh stoppt, so dass innerhalb von Sekunden nach dem Ruf „Cut“ mit der Redaktion begonnen werden kann. Darüber hinaus ist mit Frame.io C2C das Live-Streaming von Filmmaterial an das Gerät eines autorisierten Nutzers am Drehort oder außerhalb möglich, so dass die Kunden der Produktion live beiwohnen können. Dies ist ideal für Filmarbeiten während der COVID-Pandemie, denn damit sind wesentlich weniger Personen am Set notwendig. Mit Frame.io C2C können redaktionelle und andere normalerweise linear ablaufende kreative Vorgänge parallel durchgeführt werden, sogar noch bevor die Dreharbeiten abgeschlossen sind.

Die Übertragung des Bildmaterials von der Kamera in die Postproduktion ist ein zeitraubender Vorgang, der die Sicherung von Dateien, die Übertragung auf eine Festplatte und den Transport an einen anderen Ort erfordert. Frame.io C2C macht diese Aufgaben überflüssig, denn die Kunden können einen Live-Stream des Filmmaterials während der Dreharbeiten gleichzeitig mitverfolgen, während Proxys automatisch erfasst und hochgeladen werden, sobald die Kamera stoppt.