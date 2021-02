Bundestag soll regelmäßig neu über 'epidemische Lage' entscheiden

BERLIN (dpa-AFX) - Die große Koalition will die Grundlage dafür schaffen, dass mehrere Corona-Regelungen etwa zu Impfungen und Tests über Ende März hinaus weiterlaufen. Sie beruhen darauf, dass der Bundestag auch weiterhin eine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" feststellt - darüber soll das Parlament künftig aber regelmäßig neu entscheiden müssen. Ein Gesetzentwurf, den Union und SPD am Freitag einbringen wollen, sieht einen Drei-Monats-Mechanismus vor: Beschließt der Bundestag nicht spätestens drei Monate nach der Feststellung einer solchen Lage, dass sie fortbesteht, soll sie als aufgehoben gelten.

Diese Ausnahmelage gibt dem Bund besondere Befugnisse, direkt ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen zu erlassen. Diese sind aber bisher bis 31. März befristet. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Pandemie hält sich nicht an Fristen." Die unsichere Infektionslage halte über März hinaus an. "Daher streben wir eine befristete Verlängerung der epidemischen Lage bis zum 30. Juni an." Nur so gebe es die gesetzliche Grundlage für nötige Maßnahmen und Verordnungen, die sonst auslaufen. Es handele sich aber nur um den rechtlichen Rahmen. "Intelligente Öffnungskonzepte und entsprechende Lockerungen sind grundsätzlich möglich."