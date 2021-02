LONDON (dpa-AFX) - Die jüngsten Erfolge in Streitigkeiten mit der EU haben das Ansehen des britischen Premierministers Boris Johnson in linken und liberalen Medien nach Einschätzung eines Experten nicht nachhaltig verbessert. "Für den Moment kann sich Johnson darin sonnen, eine Entscheidung richtig getroffen zu haben und von Europa beneidet zu werden", sagte der Journalismusprofessor Tor Clark von der Universität Leicester der Deutschen Presse-Agentur. "Aber das ändert nichts an der Einschätzung liberaler Medien, dass er ein schlechter Premierminister ist, der eine schlechte Regierung führt, die mehr falsch als richtig gemacht."

Die EU hatte zeitweise angedroht, Kontrollen beim Export von Impfstoffen einzuführen und dafür eine wichtige Vereinbarung des Brexit-Protokolls zu Nordirland außer Kraft zu setzen. Daraufhin hatten auch EU-freundliche Medien wie die Zeitung "Guardian" oder das Online-Portal "Politico" sich überraschend deutlich auf die Seite der britischen Regierung geschlagen und die EU scharf attackiert.