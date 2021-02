Basilea präsentiert auf ASCO GU Symposium Dosisfindungs-Ergebnisse für Derazantinib/PD-L1-Checkpoint-Inhibitor-Kombination aus FIDES-02-Studie für Patienten mit soliden Tumoren

Derzeit setzen noch mehrere Patienten die Behandlung mit Derazantinib und Atezolizumab fort, darunter ein Patient mit einem Gallengangkrebs und FGFR2-Genfusion, welcher seit über neun Monaten in der Studie behandelt wird und für den ein partielles Ansprechen mit fortlaufender Grössenreduktion des Tumors berichtet wurde. Die Kombination von Derazantinib und Atezolizumab wird durch präklinische Daten gestützt, die eine starke Inhibition der Kinase-Aktivität des Kolonie-stimulierenden-Faktor-1-Rezeptors (CSF1R) durch Derazantinib zeigen. CSF1R-Inhibition könnte eine Tumor-induzierte Immunsuppression umkehren und dadurch das Ansprechen auf eine Immun-Checkpoint-Inhibition verstärken

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer, sagte: „Der vor kurzem berichtete klinische Wirksamkeitsnachweis (Proof of Concept) für Derazantinib als Monotherapie in der FIDES-01-Studie bei intrahepatischem Cholangiokarzinom in Patienten mit Fusionen des FGFR2-Gens und das in der Gruppe von Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren in der FIDES-02-Studie erhaltene Wirksamkeitssignal sind ermutigend. In Anbetracht des gut handhabbaren Sicherheits- und Verträglichkeitsprofils und der sich rasch entwickelnden Therapielandschaft beim Urothelkarzinom bei Patienten mit und ohne FGFR-Gen-Aberrationen, planen wir zusätzlich eine Ergänzung des FIDES-02-Studienprotokolls, um in zwei Kohorten dieser Studie eine höhere Dosis von Derazantinib zu erproben. In diesen Kohorten würde untersucht werden, ob eine Gabe von Derazantinib in Höhe der bereits früher bestimmten maximal verträglichen Tagesdosis, die etwa 30 % höher ist als die in der aktuellen Phase-2-Studie eingesetzte Dosis, zusätzlichen Nutzen bei der Behandlung von Patienten mit FGFR-positivem Urothelkarzinom bieten könnte, und zwar sowohl in der Mono- als auch in der Kombinationstherapie.“