KPS STARTET SOLIDE INS NEUE GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

KPS mit weiterhin robustem EBITDA in Q1 2020/2021

Konzernumsatz lag bei 36,3 Mio. Euro

EBITDA in Höhe von 5,3 Mio. Euro erzielt

Unterföhring/München, 12. Februar 2021 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel, erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 einen Umsatz in Höhe von 36,3 Mio. Euro.

Der Umsatz war bedingt durch die anhaltenden Effekte aus der COVID-19-Pandemie erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahreszeitraum (44,7 Mio. Euro) um 19 % rückläufig. Dabei ist zu beachten, dass das erste Quartal im Vorjahr (01. Oktober bis 31. Dezember 2019) noch unbeeinflusst von der COVID-19-Pandemie war. Wesentliche Treiber der Umsatzentwicklung waren weiterhin die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftslage einiger Kunden, die weiterhin vereinzelt um Projektpausen und Projektverschiebungen gebeten haben. Die Nachfrage nach E-Commerce Dienstleistungen der KPS blieb weiterhin auf hohem Niveau. Weiterhin zurückhaltend zeigte sich die Nachfrage nach ERP-Projekten.

Im ersten Quartal 2020/2021 konnte die KPS in dem aktuell herausfordernden Umfeld erneut ein vergleichsweise solides EBITDA in Höhe von 5,3 Mio. Euro erwirtschaften. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 11,0 %. Damit zeigte sich erneut, dass die im Geschäftsmodell der KPS verankerten Stabilisatoren wie flexible Kostenstrukturen und die Fähigkeit, schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren zu können, wirken. Die EBITDA-Marge hat sich von 13,2 % in Q1 2019/2020 auf 14,6 % in der abgelaufenen Berichtsperiode verbessert.