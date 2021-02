Eat Beyond Global Holding teilt erste Erfolge seiner Sponsoring Maßnahmen bei der Madden Yards Challenge mit

Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038; WKN: A2QHMZ) kann mit Freude berichten, dass sein jüngstes Sponsoring der Madden Yard Legends Challenge erste positive Früchte trägt.

Die Madden Yard Legends Challenge war eine offizielle Veranstaltung im Rahmen der Super Bowl 2021, die von der NFL Alumni Association, Esports Television (ESTV) und der American Cancer Society gehostet wurde. Prominente und Athleten der größten Sportligen traten im Football-Videospiel Madden gegeneinander an. Esports TV strahlte die Veranstaltung weltweit über verschiedene Streaming-Plattformen aus.

"Wir von Eat Beyond haben es genossen, diese Sponsoring-Möglichkeit zu nutzen, um unsere Geschichte und unsere Werte über zahlreiche Streaming-Plattformen mit einem breiteren Publikum zu teilen," erklärt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Der E-Sport und Streamingdienste sind ganz klar ein Wachstumsmarkt für die nächste Generation von Verbrauchern und Investoren. Deshalb harmoniert diese Partnerschaft wunderbar mit unseren Wachstumszielen, vor allem auch deshalb, weil immer mehr Profisportler auf eine pflanzliche Ernährung umsteigen.



Bei der Veranstaltung wurden Gaming-Turniere, Netzwerkmöglichkeiten und eine aktive Social-Media-Präsenz geboten. Wie die vorläufigen Zahlen zeigen, verbuchte die Veranstaltung alleine im US-Markt an den ersten beiden Tagen 96.738 Sitzungen und 90.056 Unique Viewers mit insgesamt 108.250 Zuschauerminuten. Wir sind gespannt auf die offiziellen Zuschauerzahlen aus aller Welt, die in den nächsten 2 bis 3 Wochen eintreffen werden. Laut dem Esports Ecosystem Report 2021 der Plattform Markets Insider wird das Marktvolumen im gesamten E-Sport bis 2023 voraussichtlich die 1,5-Milliarden-US-Dollar-Marke knacken.