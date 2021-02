Foto: finanzbusiness Mastercard will Kryptowährungen noch in diesem Jahr als Zahlungsmittel zulassen Nachrichtenquelle: Finanz Business 22 | 0 | 0 12.02.2021, 07:32 | Der Zahlungsdienstleister folgt damit nicht nur dem aktuellen Bitcoin-Trend. Das Unternehmen ist in Sachen Blockchain aktiv und will nur solche Kryptowerte akzeptieren, die auch strengen Prüfkriterien genügen.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer