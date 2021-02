JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 6,30

Kursziel alt: 6,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 6,30 Euro belassen. Der Markt für Premium-Büroimmobilien dürfte sich besser entwickeln als jener für Büros in weniger attraktiven Lagen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Folge stufte er CA Immo als "Top Pick" ein und die Aroundtown-Aktie ab. Optimistische Impfstoff-Hoffnungen schienen der pessimistischen Realität zu weichen, was eine Belastung vor allem für das in Luxemburg ansässige Unternehmen sei./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 14:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 18:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.