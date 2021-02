Victory Resources berichtet über aktuellen Stand der Exploration in Nevada

Gesamtstrategie und Betriebsplan entwickeln sich mit zunehmender Geschwindigkeit in Richtung Bohrungen im Konzessionsgebiet Loner in der Nähe des Goldprojekts Goldbanks und des VMS-Projekts Coronado

VANCOUVER, BC, KANADA (12. Februar 2021) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) informiert über die aktuellen Fortschritte im Rahmen der Gesamtstrategie und des Betriebsplans des Unternehmens in Nevada.

Wichtigste Eckdaten zur Betriebstätigkeit von Victory Resources in Nevada

- Victory sichert sich das ganzjährig zugängliche Konzessionsgebiet Loner in Nevada.

- Das Unternehmen hat einen Auftrag für Bohrungen im Rahmen eines 500 m umfassenden Kurzloch-Bohrprogramms vergeben, das nach Eingang der Genehmigung beginnen soll.

- Der Genehmigungsantrag hat nach Hinterlegung der Bond-Zahlung beim Bureau of Land Management (BLM) von Nevada die Endphase erreicht.

- Das Explorationsteam prüft nach wie vor zusätzliche Konzessionsgebiete in der Region und plant das Abstecken weiterer Claims.

Aktuelle Explorationsaktivitäten in der Region konzentrieren sich unter anderem auf das Projekt Goldbanks, ein epithermales Goldprojekt rund 12 Meilen südlich, und das VMS-Projekt Coronado, das auf Kupfervorkommen erkundet wird und etwa 6 Meilen südöstlich des Konzessionsgebiets Loner liegt. Das Gelände des Konzessionsgebiets Loner weist Potenzial für die Auffindung beider dieser Mineralisierungstypen auf.

In Vorbereitung auf den Erhalt der Genehmigung hat das Unternehmen einen Auftrag für die Durchführung von Bohrungen im Konzessionsgebiet Loner vergeben; die Mobilisierung beginnt nach Eingang der Genehmigung. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es beim Nevada-BLM nun eine Bond-Zahlung hinterlegt hat und sich in der letzten Phase des Genehmigungsverfahrens befindet.

Über das Konzessionsgebiet Loner:

Das Konzessionsgebiet Loner befindet sich 35 km südlich von Winnemucca in der südlichen Sonoma Range und umfasst derzeit 16 staatliche Erzgangschürfrechte (Federal Lode Claims), die historische Abbaustätten und aufgeschlossene Goldmineralisierungen mit geringer Sulfidierung abdecken. Zu den jüngsten Explorationsaktivitäten in der Region zählen das Projekt Goldbanks, ein epithermales Goldprojekt etwa 12 Meilen südlich, und das VMS-Projekt Coronado, wo auf einem Konzessionsgebiet etwa 6 Meilen südöstlich der Konzessionsgebiet Loner nach Kupfer exploriert wird. Das Konzessionsgebiet Loner ist höffig für beide Mineralisierungstypen. Victory Resources hat die Option auf das Konzessionsgebiet Loner von Silver Range Resources (TSX-V: SNG) („Silver Range“) erworben, was am 23. Dezember 2020 gemeldet wurde.