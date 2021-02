Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bayer - Stopp weiter in Gewinn nachziehen Die Vortageskerze deutet auf eine Stabilisierung der Bayer-Aktien am 200er-EMA hin. Der Stopp der Short-Position sollte nun weiter in den Gewinn auf 54,40 Euro nachgezogen werden. Das Gewinnziel liegt im Bereich von 52,00 Euro. Risikoaverse …