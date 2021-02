HEIDELBERG (dpa-AFX) - Beim Baustoffkonzern Heidelbergcement liefen zuletzt die Geschäfte trotz der Corona-Pandemie wieder besser. Deshalb gab Heidelbergcement-Chef Dominik von Achten für den Dax-Konzern wieder ein Gewinnziel aus. Um besser aus der Krise zu kommen, hatte der Manager Ende Februar ein neues Sparprogramm aufgesetzt. Zudem will von Achten den Konzern stärker auf Rendite trimmen und weniger profitable Konzernteile verkaufen. Was im Unternehmen los ist, was die Aktie macht und was Experten dazu sagen.

DAS IST LOS BEI HEIDELBERGCEMENT: