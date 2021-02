JEFFERIES belässt Allianz SE auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Im Jahr 2021 sehe er im Versicherungssektor die besten Anlagechancen im Bereich der Rückversicherungen und bei Unternehmen mit laufenden Restrukturierungen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu ersterem Favoritenkreis zählt er unter anderem Hannover Rück und Munich Re, zu letzterem Prudential und Axa./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 14:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.