Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 12. Februar 2021) - Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY) (FSE: 0MZ) ("Ready Set" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinem laufenden Bohrprogramm auf dem Northshore Gold Projekt im Hemlo-Schreiber Greenstone Gürtel in der Nähe der Stadt Schreiber in Ontario bekanntzugeben.



Das 3000 m, Phase 1 Diamantbohrprogramm, welches am 26. Januar 2021 bekanntgegeben wurde, nähert sich der 50% Marke und schreitet wie geplant voran. Die Bohrkernprotokollierung und Probenahme ist im Gange, und Proben aus fünf Löchern sind zur Analyse an SGS Laboratories in Sudbury gesendet worden. Proben zur Qualitätssicherung und -kontrolle enthielten zertifizierte Referenzmaterialien und Rohlinge. Durchschnitten wurden breite und mehrfach-vorkommende Intervalle durchdringender Verformung / Veränderung, die eine pyritische Mineralisierung im Stockwerk-, brekziösen und bruchkontrollierten Quarz-Carbonat-geäderten Systemen in felsischen intrusiven und vulkanischen Einheiten bewirken, ähnlich den goldmineralisierten Zonen, die von früheren Betreibern entlang der Streichlänge im Osten und Westen gebohrt wurden. Das Unternehmen erwartet seine ersten Testergebnisse in den nächsten zwei bis drei Wochen. Während die Bohrungen laufen, re-interpretiert und modelliert das Unternehmen die mineralisierten Zonen aktiv neu.



Die Bohrungen konzentrierten sich bisher auf Schlüsselbereiche mit geringer Bohrdichte oder ohne Bohrlöcher in der Afric Goldzone, die Potenzial für eine höhergradige Goldmineralisierung hat. Hierbei sind die Bohrlöcher so ausgerichtet, dass die strukturellen / geologischen Kontrollen der Goldmineralisierung besser verstanden werden können.



Die Bohrdaten werden in die Datenbank des Unternehmens aufgenommen, die bereits Informationen zu über 200 Diamantbohrlöchern (ca. 40.000 m Bohrkern), 500 m Grabenkartierung und -probenahme, geologischer / struktureller Kartierung und Probenahme sowie Boden- und Luftgeophysik enthält. Diese Informationen ermöglichen es Ready Set, mehr Vertrauen in sein geologisches Modell zu gewinnen und zusätzliche Bohrprogramme zu planen.