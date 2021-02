---------------------------------------------------------------------------

MIG Fonds investieren in französisches Deep-Tech-Unternehmen Zadient Technologies



* MIG beteiligt sich an Seed-Finanzierung des innovativen Herstellers von Siliziumkarbid



* Zadient ist das erste MIG-Investment in Frankreich

München, den 12. Februar 2021



Die MIG Fonds starten das Jahr 2021 mit einer Beteiligung an dem erst im Sommer 2020 gegründeten Deep-Tech Unternehmen Zadient Technologies mit Sitz in Chambéry, Frankreich. An der von MIG geführten Seed-Finanzierungsrunde beteiligt sich mit Vestel Ventures, der Beteiligungsgesellschaft des führenden türkischen Herstellers von Consumer Electronic Vestel, ein weiterer internationaler Investor.



Zadient ist auf die Herstellung von Siliziumkarbid (SiC) als Basis für Leistungshalbleiter spezialisiert, die unter anderem im stark wachsenden Markt der Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Die bisher gebräuchlichen SiC-Verarbeitungsverfahren sind hochkomplex und teuer. Letztlich entscheidet die Qualität der Kristalle direkt über die Kosten in der Halbleiterproduktion. Zadients Innovation liegt in der signifikanten Verbesserung des Herstellungsprozesses und damit erzielbaren Kosten- und Qualitätsvorteilen in der Halbleiter-Produktion. Die erste Finanzierungsrunde dient der Entwicklung der Technologie bis zum Markteintritt.



MIG knüpft mit ihrem Engagement bei Zadient an einer früheren erfolgreichen Beteiligung an. 2018 veräußerte MIG sein Portfoliounternehmen Siltectra an Infineon für einen signifikanten Millionen Euro Betrag. Zadient ist wie Siltectra im Siliziumkarbid-Markt tätig, fokussiert jedoch seine Aktivitäten auf ein früheres Stadium der Wertschöpfungskette. Die MIG Fonds bringen damit wichtiges Know-how ein, unter anderem in der Person von Dr. Jan Richter, dem ehemaligen CTO von Siltectra, als Mitgründer von Zadient.