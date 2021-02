Spearmint reicht nach der Entdeckung von Lithium in allen 10 Bohrlöchern im Lithium-Tonsteinprojekt im Clayton Valley (Nevada) Proben für metallurgische Untersuchungen ein

12. Februar 2021 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) freut sich sehr mitzuteilen, dass die Proben für die geplanten metallurgischen Untersuchungen anhand des in Tonstein gelagerten Lithiums, das im Konzessionsgebiet von Spearmint erbohrt wurde, nun an die Einrichtung von McClelland Laboratories Inc. in Sparks (Nevada) überstellt wurden. Im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen zehn Löcher umfassenden Bohrprogramms von Spearmint in seinem Lithium-Tonsteinprojekt im Clayton Valley (Nevada, USA), das direkt an das Projekt von Cypress Development Corp. (CYP-TSX.V) grenzt, wurde in jedem Bohrloch Lithium entdeckt und damit eine 100%ige Erfolgsquote erzielt. Mit den Ergebnissen dieser jüngsten Bohrungen wird Spearmint nun mit Unterstützung des Metallurgen die notwendigen Schritte für eine potenzielle Ressourcenberechnung einleiten können. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.