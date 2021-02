Sind die US-Arbeitsmarktdaten verlässlich?

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA bleibt inmitten der Corona-Pandemie hoch.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA bleibt inmitten der Corona-Pandemie hoch. In der vorigen Woche stellten rund 793.000 US-Amerikaner einen Antrag auf staatliche Hilfe, wie das U.S. Department of Labor gestern mitteilte. Damit hat sich der Wert gegenüber der Vorwoche (812.000) nur moderat verringert. Und er ist immer noch in etwa vier Mal so hoch wie im Durchschnitt vor der Krise.

Die anhaltend hohe Anzahl an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe passt damit zu dem schwachen Stellenaufbau, über den ich am Freitag vergangener Woche berichtet hatte (siehe „USA: Starke Wirtschaft, schwacher Arbeitsmarkt“). Dass die neue Finanzministerin Janet Yellen eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung bereits für das nächste Jahr in Aussicht gestellt hat, erscheint damit aktuell recht optimistisch. Schließlich gilt es noch immer, fast 10 Millionen Menschen zurück in Arbeit zu bekommen. Aber mit „für das nächste Jahr“ kann ja auch Ende 2022 gemeint sein.

Immer wieder kommen Zweifel an den Daten auf

Jedenfalls passt der jüngste Rückgang der Arbeitslosenquote nach wie vor nicht so recht ins Bild. Kein Wunder also, dass vor diesem Hintergrund Zweifel an der Integrität der Daten aufkommen. So fragte mich ein Leser, ob es nicht vielleicht auch möglich sein könnte, dass die USA mit ihren Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten ein wenig tricksen und die Zahlen gar nicht korrekt sind.

„Eventuell nur um die Börse bei Laune zu halten, damit Joe Biden einen guten Einstand an den Börsen (was ja in den USA enorm wichtig ist) vorweisen kann? Denn die von Ihnen so super dargestellten Hinweise und Grafiken sind ja wirklich sehr stark zu hinterfragen und bei der momentanen (meiner Meinung starken Überbewertung) sich abzuzeichnenden Blase bin ich da schon sehr skeptisch, ob die mitgeteilten Daten überhaupt noch realistisch sind bzw. überhaupt stimmen“, schrieb er in seiner E-Mail.

Auch Inflationsdaten sind ein häufiges Streitthema

Solche Überlegungen sind mir in den mehr als 20 Jahren, in denen ich mich schon mit der Börse und Wirtschaftsdaten beschäftige, schon des Öfteren begegnet. Auch das Thema Inflation ist eines, welches immer wieder zu Diskussionen führt. Schließlich ist die „gefühlte“ Inflation meist deutlich höher als die von den Ämtern offiziell ausgewiesene. Mit Blick auf die Analyse der Märkte weiß ich inzwischen aber, dass solche Diskussionen nicht zielführend sind. Und das habe ich dem Leser auch mitgeteilt.