Hautpflegemarken retten Umsatz von L'Oreal

CLICHY (dpa-AFX) - Mehr Nachfrage nach dermatologischen Hautpflegeprodukten hat die Umsätze des weltweit größten Kosmetikherstellers L'Oreal im vierten Quartal 2020 gerettet. Im Schlussquartal stiegen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um knapp 5 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstagabend in Clichy bei Paris mitteilte. Damit übertraf L'Oreal die Erwartungen von Analysten deutlich, die nur einen Zuwachs von 2,1 Prozent auf dem Zettel hatten. Nominal lag der Umsatz auf Vorjahresniveau.

Die Aktie legte am Freitag nach Handelsstart in Paris rund 1,3 Prozent zu. Der Körperpflegekonzern habe ein schwieriges Jahr 2020 mit einem positiven Unterton beendet, schrieb Analystin Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem habe L'Oreal die Ergebniserwartungen übertroffen, hieß es von den Instituten Credit Suisse und RBC.