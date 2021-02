Laschet will Geburtstag 'pandemiebedingt eher still und leise' feiern Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.02.2021, 09:22 | 48 | 0 | 0 12.02.2021, 09:22 | DÜSSELDORF/AACHEN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird seinen 60. Geburtstag kommende Woche Donnerstag (18. Februar) nach eigenen Worten "pandemiebedingt eher still und leise" feiern. "Wahrscheinlich werde ich auch an dem Tag arbeiten. Und ich freue mich auf einen schönen Abend mit meiner Familie", sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur. Im Lockdown und allgemein in der Corona-Pandemie vermisse er "die Nähe zueinander, Umarmungen, die Leichtigkeit im persönlichen Umgang", sagte der Aachener. "Ich bin von Grund auf ein Mensch, der gerne Nähe zulässt. Das fehlt mir." Sein Geburtstag sei für ihn keine besondere Markierung im Lebenslauf, sagte Laschet. "Mir haben immer Menschen, die vor mir runde Geburtstage gefeiert haben, erklärt, dass am Tag danach alles ist wie vorher."/beg/DP/nas





