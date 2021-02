Astrazeneca – Milliardengewinn trotz „Problem-Impfung“

Auch wird die Euphorie über den Impfstoff dadurch getrübt, dass dessen Wirksamkeit gegen die südafrikanische Mutante in Frage gestellt wird und die Impfung in weiten Teilen Europas (auch Deutschland) nur für unter 65-Jährige zugelassen ist. Doch die vielen Baustellen rund um das Vakzin haben der operativen Entwicklung des Big Pharma-Konzerns keinen Abbruch getan. Der Umsatz stieg 2020 um 9% auf 26,6 Mrd. US-Dollar. Den Gewinn konnte Astrazeneca auf 3,2 Mrd. Dollar gar verdoppeln, u. a. dank gesunkener Kosten für F&E sowie guter Geschäfte mit neuen Krebstherapien, wie CEO Pascal Soriot erklärt.

Nun will der Manager auch die Stolpersteine beim Prestigeprojekt Corona-Impfung aus dem Weg räumen. Dazu gehört, schnellstmöglich eine auf die Virus-Mutanten angepasste Impfung binnen sechs bis acht Monaten auszurollen. Zusammen mit dem strategischen Partner IDT Biologika will Soriot zudem neue Produktionsstätten in Sachsen-Anhalt aufbauen. In der Prognose wird das Impfgeschäft jedoch nicht berücksichtigt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Absichtserklärung mit IDT Biologika nur ein erster Schritt ist. Erst Ende 2022 werden die Anlagen betriebsbereit sein. Für 2021 erwartet Astrazeneca dennoch erneut ein Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerprozentbereich (EPS 4,75 bis 5 Dollar je Aktie, +18 bis 24%).

Helfen könnte der Problemimpfung die nun von der WHO ausgesprochene Empfehlung, das Mittel auch bei über 65-Jährigen anzuwenden. In Deutschland könnte zudem die neue Priorisierung der Impfgruppen Astrazeneca stärker in den Fokus rücken. Denn nach der neuen Gruppierung rücken Lehrer und Erzieher, deren Großteil unter der in Deutschland nach wie vor kritischen Altersmarke von 65 liegen, auf und werden somit früher geimpft.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.