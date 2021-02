JPMORGAN belässt Relx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Relx nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2026 Pence belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie biete Qualität und Wachstum zu einem attraktiven Preis./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 01:22 / GMT