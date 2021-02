JPMORGAN belässt SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die starken Wachstumsaussichten des Pharmakonzerns für 2021 und 2022 würden immer noch unterschätzt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (Business EPS) für die Jahre bis 2025 an./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 00:15 / GMT