- Sachsen-Anhalt mit dem höchsten Anteil der 70- bis unter 80-Jährigen, Hamburg

mit dem niedrigsten

- 51,4 Millionen Menschen waren im Jahr 2019 im Alter von 18 bis 64 Jahre alt



Seit Ende des vergangenen Jahres wird in Deutschland gegen das Sars-CoV-2-Virus

geimpft. Von höchster Priorität waren hierbei neben bestimmten Berufsgruppen

zunächst die insgesamt 5,7 Millionen Menschen im Alter von 80 Jahren und älter.

Der aktuellen Impfverordnung der Bundesregierung zufolge werden danach mit hoher

Priorität Menschen im Alter von 70 bis unter 80 Jahren geimpft. In diesem Alter

waren Ende 2019 rund 7,6 Millionen Menschen oder 9,1 % der Gesamtbevölkerung,

wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.





In Relation zur Gesamtbevölkerung des jeweiligen Bundeslandes war der Anteil der70- bis unter 80-Jährigen in Sachsen-Anhalt mit 11,1% am höchsten, rund 243 000Menschen waren dort Ende 2019 in diesem Alter. Am niedrigsten war der Anteil derMenschen in dieser Altersgruppe mit 8,0 % in Hamburg (rund 148 000 Menschen).In einer dritten Stufe ("erhöhte Priorität") sieht die Impfverordnung derBundesregierung die Schutzimpfung für Personen im Alter von 60 bis unter 70Jahren vor. In diesem Alter waren Ende 2019 rund 10,5 Millionen Menschen oder12,6 % der Gesamtbevölkerung. Innerhalb der Bundesländer war der Anteil dieserAltersgruppe mit 16,1 % in Mecklenburg-Vorpommern (259 000 Menschen) amhöchsten. Am niedrigsten war der Anteil der 60- bis unter 70-Jährigen mit 9,7 %in Hamburg (rund 179 000 Menschen). Wer wann geimpft wird, hängt neben dem Altervon weiteren Indikatoren wie Beruf, Vorerkrankungen oder der Nähe zu besondersgefährdeten Menschen ab.71,5 % der Bevölkerung ohne altersbedingte Priorisierung59,4 Millionen Menschen waren zuletzt jünger als 60 Jahre und der Impfverordnungzufolge nicht für eine altersbedingt bevorzugte Schutzimpfung vorgesehen.Der neben BioNTech/Pfizer und Moderna dritte bisher zugelassene Impfstoff desHerstellers AstraZeneca soll laut Robert-Koch-Institut mangels Daten zur Wirkungbei älteren Menschen zunächst nur Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren geimpftwerden. Bundesweit waren im Jahr 2019 rund 51,4 Millionen Menschen 18 bis 64Jahre alt.Für die unter 16-Jährigen ist bisher keiner der drei vorliegenden Impfstoffezugelassen - rund 12,1 Millionen Menschen in Deutschland gehörten 2019 zu dieserAltersgruppe..Priorisierungsstufen der Ständigen ImpfkommissionDie Ständige Impfkommission (STIKO) nimmt in ihren Impfempfehlungen eine