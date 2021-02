10,8 % mehr recycelte Elektroaltgeräte im Jahr 2019 / Menge der Altgeräte gestiegen, Recyclingquote gegenüber 2018 aber fast unverändert

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 947 100 Tonnen Elektro- undElektronikaltgeräte recycelt, anderweitig verwertet oder beseitigt. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist die Menge der zur sogenanntenErstbehandlung angenommenen Altgeräte damit um 11,0 % beziehungsweise 94 000Tonnen gegenüber dem Jahr 2018 gestiegen. Die Recyclingquote, also der Anteilder recycelten oder zur Wiederverwendung vorbereiteten Geräte, blieb dabei mit85,4 % nahezu unverändert (2018: 85,6 %). Insgesamt wurden 808 400 TonnenElektro- und Elektronikaltgeräte recycelt, das waren 78 600 Tonnen oder 10,8 %mehr als 2018.Aufgrund der Novellierung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG)wurden für das Berichtsjahr 2019 neue Gerätekategorien verwendet. Knapp einDrittel (32,3 % bzw. 305 700 Tonnen) aller angenommenen Elektro- undElektronikaltgeräte waren Großgeräte ohne Photovoltaikmodule. DieseGerätekategorie umfasst unter anderem Waschmaschinen, Wäschetrockner, aber auchGroßdrucker und Nachtspeichergeräte. Ein gutes Viertel (27,3 % bzw. 258 400Tonnen) der angenommenen Geräte waren Kleingeräte wie Staubsauger, Toaster oderHi-Fi-Anlagen. Knapp ein Sechstel (16,0 % bzw. 151 300 Tonnen) der Geräte warenWärmeüberträger, zu denen Kühl- und Gefrier- sowie Klimageräte zählen.Als Erstbehandlung wird die Behandlung von in Behältern oder Fahrzeugenangelieferten und unbehandelten Geräten in der ersten Anlage bezeichnet. Hierwerden die Geräte aussortiert, Teile demontiert oder Schadstoffe entnommen undeiner weiteren Behandlung zugeführt. Beim Recycling werden Abfälle soaufbereitet, dass gewonnene Rohstoffe zur Herstellung neuer Produkte genutztwerden können. Bei der Vorbereitung zur Wiederverwendung werden Produkte durchMaßnahmen wie Reparaturen wieder ihrem ursprünglichen Nutzungszweck zugeführt.Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistiken der Abfallwirtschaft,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 84Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4836588OTS: Statistisches Bundesamt