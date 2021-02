1 500 Euro gaben Privathaushalte 2019 durchschnittlich für Versicherungen aus

WIESBADEN (ots) -



Die Beiträge zu den Versicherungen - von A wie Autoversicherung bis Z wiezusätzliche private Krankenversicherung - machten 2019 im Durchschnitt 3,4 % derausgabefähigen Einkommen und Einnahmen privater Haushalte aus. 2009 lag derAnteil noch bei 2,9 %.Die Höhe der Versicherungsbeiträge hängt stark von den Einkommensverhältnissender Haushalte ab. Während im Jahr 2019 Haushalte mit einem monatlichenNettoeinkommen unter 1 300 Euro durchschnittlich rund 360 Euro fürVersicherungen ausgaben, investierten beispielsweise Haushalte mit einemEinkommen von 2 600 Euro bis unter 3 600 Euro bereits fast viermal so viel (1320 Euro). Der Anteil an den ausgabefähigen Einkommen und Einnahmen variiertezwischen den Einkommensklassen kaum und lag zwischen 3 % und 4 %.Für Kraftfahrzeugversicherungen zahlten die Haushalte im Jahr 2019durchschnittlich rund 492 Euro. Für zusätzliche private Kranken- undPflegeversicherungsbeiträge gaben sie im Schnitt rund 216 Euro aus. Rund 528Euro zahlten sie durchschnittlich für private Schaden- und Unfallversicherungenwie beispielsweise Haftpflicht-, Hausrat- und Berufsunfähigkeitsversicherung.Durchschnittlich rund 264 Euro zahlten sie für freiwillige Beiträge zurbetrieblichen AltersvorsorgeMethodischer Hinweis:Datengrundlage sind die Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). Ergebnisse fürHaushalte, deren regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen 18 000 Euro und mehrbeträgt, bleiben in den LWR unberücksichtigt, da diese in zu geringer Zahl ander Erhebung teilnehmen. In die LWR werden nach den gesetzlichen VorgabenHaushalte von Selbstständigen (Gewerbetreibende und selbstständige Landwirte undLandwirtinnen sowie freiberuflich Tätige) nicht einbezogen.Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.