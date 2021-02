EU-JAMRAI fordert Regierungen und Interessengruppen auf, sich nachhaltig für die Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz einzusetzen

MADRID, 12. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Wir stehen erst am Anfang und nicht am Ende des Kampfes gegen die Antimikrobielle Resistenz (AMR). Dies ist eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der Abschlusskonferenz EU-JAMRAI, die am 11. und 12. Februar stattfand. Die Teilnehmer forderten die Europäische Kommission, Regierungen und Interessengruppen auf, dieser globalen Bedrohung für die öffentliche Gesundheit mit nachhaltigem Engagement entgegenzutreten.

Die Online-Konferenz war der Höhepunkt dreieinhalbjähriger Arbeit der „Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections" (Gemeinsame Aktion zur Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen und Infektionen im Gesundheitswesen, EU-JAMRAI), einem Projekt, das von seinen 44 Partnern und dem Gesundheitsprogramm der Europäischen Union kofinanziert wurde.

Die Veranstaltung, die mit einer One-Health-Perspektive organisiert wurde, stützte sich auf die Teilnahme hochrangiger Referenten von wichtigen Organisationen im Bereich AMR in den Bereichen Politikgestaltung, Gesundheit von Mensch und Tier und Lebensmittelsicherheit. Zu den Hauptrednern gehörten Charles Price von GD Santé (Europäische Kommission), Danilo Lo Fo Wong, Programmleiter für antimikrobielle Resistenz (Weltgesundheitsorganisation) und Sarah Wiener, Vorsitzende der MEP Interested Group on AMR.

Konkrete Ergebnisse, um die Wirkung von Antibiotika zu erhalten

Die Leiter der verschiedenen Arbeitsbereiche von EU-JAMRAI haben dazu beigetragen, die Lücke zwischen Erklärungen und Maßnahmen zu schließen, indem Sie konkrete und operative Maßnahmen mit nachgewiesenem Potenzial zur Bekämpfung der AMR und zur Verringerung von Infektionen im Gesundheitswesen vorgestellt haben.

„Wir haben gemeinsam an einem Projekt gearbeitet, das dank konkreter Ergebnisse und Empfehlungen ein dauerhaftes Zeichen setzen wird. Die Ergebnisse von EU-JAMRAI werden es den Ländern ermöglichen, die Umsetzung effizienter und evidenzbasierter Maßnahmen zur Bekämpfung von AMR zum Nutzen der EU-Mitgliedstaaten und ihrer Bürger zu stärken", sagte Professorin Marie-Cécile Ploy, Koordinatorin von EU-JAMRAI.