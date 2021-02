Jörg Walter zum Chief Financial Officer (CFO) der RATIONAL AG berufen. Markus Paschmann (Chief Marketing & Sales Officer) verlängert Vertrag für weitere fünf Jahre.



Der Aufsichtsrat der RATIONAL AG hat Herrn Jörg Walter mit Wirkung zum 01.03.2021 zum neuen CFO berufen. Herr Walter gehört seit April 2011 der RATIONAL-Gruppe an und hat in dieser Zeit verschiedene kaufmännische Bereiche geführt und insbesondere das Group Controlling erfolgreich an den Anforderungen eines zunehmend größeren und internationaleren Konzerns ausgerichtet.

Jörg Walter (50) schloss sein Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Technischen Universität Kaiserslautern 1997 ab. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der RÜTGERS AG im Bereich Strategisches Controlling und Unternehmensentwicklung. Anschließend verantwortete er bei der ROTO Frank AG das Konzern-Controlling und Konzern-Rechnungswesen.

Er wird als kaufmännischer Vorstand die Bereiche Group Controlling, Accounting/Tax/Treasury/Compliance, Group Credit Management, IT und Corporate Facility Management verantworten. Herr Dr. Stadelmann wird neben seinen Aufgaben als Vorstandsvorsitzender für die Prozesse Personal, Personalentwicklung, Recht, Revision, Risikomanagement, IR und Digital Customer Solutions verantwortlich bleiben.

"Ich freue mich, dass wir mit Herrn Walter einen ausgewiesenen Finanzexperten aus den eigenen Reihen zum kaufmännischen Vorstand ernennen, der RATIONAL sehr gut kennt. Wir sind ein spezielles Unternehmen und es ist wichtig, diese Eigenheiten zu kennen", sagt Walter Kurtz, Aufsichtsratsvorsitzender der RATIONAL AG.

"Mit Herrn Walter können wir den Vorstand mit einem kaufmännischen Fachmann vervollständigen. Durch seine bisherigen Aufgaben, unter anderem als Leiter des Group Controllings, kennt er alle Unternehmensbereiche und -projekte bestens", sagt Dr. Peter Stadelmann, CEO der RATIONAL AG.