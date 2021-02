STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Der DAX startete nach einer der stärksten Handelswochen der letzten Monate auf Allzeithoch in die neue Handelswoche. Doch in dieser mussten die deutschen Standardwerte zunächst einmal Federn lassen und der DAX rutschte zeitweise wieder unter die Runde Marke von 14.000 Punkten. Anleger nutzten diese Chance jedoch immer wieder, um einzusteigen; folglich notiert der DAX kurz vor dem Wochenende wieder über der 14.000er-Marke. Anleger scheinen trotz der verlängerten Lockdown-Maßnahmen bis in den März hinein weiter optimistisch zu bleiben. Meistgehandelter Wert unter den Stuttgarter Anlegern war in dieser Woche die Bayer-Aktie (WKN BAY001). Für die Aktie des Leverkusener Gesundheits- & Chemie-Konzerns geht es seit einem Monat wieder bergauf. Für gute Laune bei Anlegern sorgen scheinbar sowohl das absehbare Ende der Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat als auch Investitionen des Unternehmens in das Pharma-Geschäft. Auf Wochensicht steht ein Plus von 4% zu Buche. Traditionell rege gehandelt werden in Stuttgart auch die Papiere des Schwäbischen Automobilherstellers Daimler (WKN 710000). Für die Aktie des Konzerns geht es seit der Corona-Krise wie an der Schnur gezogen bergauf. Für zusätzliche Kursphantasie sorgten in der vergangenen Woche die Pläne des Daimler-Managements über die Aufspaltung des Konzerns. Die letzten Handelstage verlaufen für die Daimler-Papiere aber etwas ruhiger und ohne große Kursausschläge nach oben oder unten.