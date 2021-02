CREDIT SUISSE belässt BOEING CO auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Robert Spingarn

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 193

Kursziel alt: 193

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Boeing auf "Neutral" mit einem Kursziel von 193 US-Dollar belassen. Mit den jüngsten Auslieferungen der 737 Max, Fortschritten bei der Impfstoff-Verteilung und der im ersten Halbjahr in Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erwarteten Rückkehr der 737 Max in den Flugbetrieb dürfte Boeing nun erst einmal positive Nachrichten vor sich haben, die die Aktien kurzfristig stützen könnten, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch gebe es Bedenken, dass Boeings Flugzeuge denen von Airbus unterlegen sein könnten./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.