Fixed Income Chefstratege: "2021 könnte eine M&A-Welle bevorstehen"

2021 könnte eine M&A-Welle bevorstehen

Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating lieferten im vierten Quartal solide Renditen. Begünstigt wurde dies von der umfangreichen Unterstützung durch die globalen Zentralbanken, dem Optimismus in Bezug auf neue Konjunkturpakete in den USA und Europa sowie der Einführung von COVID-Impfstoffen, stärker als erwarteten Unternehmensgewinnen und robusten Fundamentaldaten. Wir glauben, dass sich die Spreads in Q1 weiter einengen könnten, vor allem am hinteren Ende der Kurve. Ein Hauptrisiko im Jahr 2021 stellen aggressivere Fusions- und Übernahmeaktivitäten dar, insbesondere bei Unternehmen höherer Qualität sowie die damit einhergehenden Auswirkungen auf deren Bilanzen. Während sich die Spreads von den Tiefstständen im März deutlich erholt haben, bieten sie auf mittlere Sicht immer noch einen interessanten Mehrwert. Unser Ausgangspunkt ist, dass eine langsame Erholung ein guter Hintergrund für Kredite ist, insbesondere für Investment-Grade-Titel niedrigerer Qualität in sich erholenden Branchen.

U.S.-Unternehmensanleihen: Comeback für Autos, Grundstoffe und Energie