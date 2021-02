Union Investment beteiligt sich an Private Debt Manager Gastautor: Simon Weiler | 12.02.2021, 10:41 | 42 | 0 | 0 12.02.2021, 10:41 | Das Senior Management der 2018 gegründeten und deutschlandweit tätigen aam2cred Debt Investments GmbH (ehemals aamundo Fund Management GmbH) verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich Private Real Estate Debt. „Wir sehen uns als hochprofessionellen Spezialisten für Mezzanine- und Wholeloan- Finanzierungen für Immobilien und damit als Partner für Immobilienentwickler und Investoren“, so Prof. Dr. Nico B. Rottke, geschäftsführender Gesellschafter der aam2cred. Union Investment wird eine Produktserie von Mezzanine- und Wholeloan-Fonds für institutionelle Kunden auflegen und ihren Anlegern anbieten. aam2cred Debt Investments GmbH als Spezialist für Private Real Estate Debt übernimmt hierbei vor allem das Sourcing und das Management des Kreditportfolios sowie die Anlageberatung für die Fonds, während Union Investment ihre ausgewiesene Erfahrung und Expertise in der Kundenbetreuung, Regulierung, Reporting und Fondsadministration einbringt. Reinke ist sich sicher: „Mit der Bündelung der Kompetenzen von Union Investment und aam2cred wird es gelingen, unseren institutionellen Anlegern innovative und zielkundenspezifische Lösungen für eine rentierliche Anlage in Zeiten von Niedrigzinsen zu unterbreiten.“ » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



