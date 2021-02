CREDIT SUISSE belässt Amadeus IT auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Amadeus IT auf "Underperform" mit einem Kursziel von 47,73 Euro belassen. Die Erholung des Reisebuchungsspezialisten im Vergleich mit Wettbewerbern dürfte sich in Grenzen halten, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben







Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Neil Glynn

Analysiertes Unternehmen: Amadeus IT

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 47,73

Kursziel alt: 47,73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





