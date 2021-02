Nürnberg (ots) -- Zeit für Veränderungen: Stark steigende Nachfrage nach Immobilien im Lockdown- Besonders gefragt bei Suchenden: Wohneigentum und Häuser- Stadtflucht: Anfragen für Objekte im Umland von Metropolen steigen deutlichstärker als in den Städten- Neuer Reichweitenrekord dank gestiegenem Interesse an Immobilien underfolgreicher Kampagne: immowelt und immonet messen 68 Millionen Visits (+19Prozent zum Vorjahr) im JanuarEine größere Küche, ein extra Zimmer fürs Home-Office oder ein Garten für dieKinder: Die Corona-Pandemie befeuert bei vielen Deutschen den Wunsch nach einerVeränderung der Wohnsituation. Immobilien werden daher derzeit auch vermehrtgesucht. Die Anfragen für Wohnungen und Häuser, die zum Kauf angeboten werden,stiegen im Januar um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders gefragtist bei den Deutschen derzeit das eigene Haus: Die Kontaktanfragen für dieseAngebote lagen im Januar 9 Prozent über dem Vorjahr - eine bemerkenswerteEntwicklung innerhalb einer Pandemie, in der zuletzt der Konsum spürbarzurückgegangen ist und die wirtschaftlichen Folgen kaum absehbar sind.