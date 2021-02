KEPLER CHEUVREUX belässt Zurich Insurance Group auf 'Buy'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: Peter Eliot

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 395

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Zurich nach Jahreszahlen von 395 auf 410 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In puncto Solvabilität habe der Versicherer zwar enttäuscht, doch werde dies angesichts zahlreicher positiver Aussagen zu hoch gehangen, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen an. Die Ziele der Schweizer erschienen gut erreichbar./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.