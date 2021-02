Monument gibt Rückzug seines Gründers Robert Baldock bekannt

Ms. Cathy Zhai weiter: „Ohne Robert Baldock wird es anders sein, wir werden jedoch weiterhin seine Entschlossenheit, seine Vision und seine Beharrlichkeit fortsetzen. Im Namen des Vorstands und des Unternehmens wünschen wir ihm für seinen Ruhestand nur das Beste und viel Freude.

Mr. Baldock kam 2002 zu Monument (ehemals „Moncoa“) und hat es 2007 in ein Bergbauunternehmen umgewandelt. Als Vermächtnis hinterlässt er ein Unternehmen, das er vom Start-up-Unternehmen zum derzeitigen Junior-Goldproduzenten gemacht hat und das heute nicht nur über Vermögenswerte von über 253 Millionen US-Dollar verfügt, sondern auch über mehr als 200 Mitarbeiter sowie ein Mineralportfolio in Malaysia und Western Australia einschließlich der Selinsing-Goldmine. Diese ist seit 2010 in der kommerziellen Produktion tätig und hat bisher über 434 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaftet.

Mr. Baldock blickt auf eine sehr lange Karriere als erfahrene Führungskraft im Bergbau zurück und ist qualifizierter Buchhalter mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in der Verwaltung öffentlicher und privater Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen mit Schwerpunkt auf der Bergbauindustrie. Mr. Baldock war zuvor seit 1998 Director und CEO des börsennotierten Unternehmens, aus dem 2007 Monument wurde. Er war außerdem Präsident der Golconda Group, zu der unter anderem die Nevada Goldfields Corporation, eine geführte Tochtergesellschaft, die mehrere Goldminen in Nevada in den USA errichtet hat, gehörte. Mr. Baldocks Rolle innerhalb der Golconda Group war außerdem die des Managing Director von Duketon Exploration Limited, die als Erste die Duketon Goldmine in Western Australia entdeckten und dort eine Mine und eine Anlage errichteten und leiteten.