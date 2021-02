FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzugsaktien von Sartorius haben am Freitag ihr Rekordhoch vom Vortag noch getoppt und setzen ihren Aufwärtstrend damit schwungvoll fort. Bis auf 484 Euro ging es nach oben, bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Gegen Mittag legten die Papiere des Pharma- und Laborausrüsters im MDax noch um ein Prozent auf 481 Euro zu.

Das Papier kletterte alleine in den ersten Wochen dieses Jahres um fast 40 Prozent und knüpfte damit an die Gewinne des Vorjahres an. 2020 war der Kurs um 80 Prozent gestiegen. Die Corona-Pandemie und Übernahmen hatten für starkes Wachstum gesorgt, wie der Konzern Ende Januar bekannt gab. Das Management wurde daher zuversichtlicher, auch hinsichtlich seiner mittelfristigen Wachstumsziele für den Umsatz und die operative Marge im Jahr 2025.